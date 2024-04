Potrebbero essere le ultime partite di Massimiliano Allegri da allenatore della Juventus. Così ha risposto dopo la sfida con il Milan alla domanda se cambiasse qualcosa in caso di vittoria della Coppa Italia: "Di sicuro non c'è niente. Sono contento del lavoro dei ragazzi, abbiamo due obiettivi e siamo vicini ad entrambi: giocare la finale di Coppa Italia è importante. Ne abbiamo giocata una tre anni fa contro l'Inter e l'abbiamo persa ai supplementari, ora dobbiamo essere bravi e fortunati a vincerla. Siamo in un momento di crescita perchè si giocano partite pesanti".