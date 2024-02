Dal sito ufficiale della Juve., nella giornata di giovedì 1° febbraio 2024, si è tenuto un nuovo incontro del percorso formativo, già sperimentato nel 2020 e ripartito nella stagione in corso con la presenza, a ogni appuntamento, di relatori di alto profilo, sia afferenti al mondo del calcio che provenienti da altre realtà.L'incontro odierno ha avuto come relatore Massimiliano, introdotto dal Chief of Staff, Federico Cherubini. L'allenatore della Prima Squadra maschile ha incontrato, presso la "Sala Conferenze" del Training Center di Vinovo, il personale tecnico che lavora con le giovani e con i giovani giocatori bianconeri e ha iniziato il suo intervento partendo dal virtuoso progetto della– prima Under 23 – e legandosi, così, alla gestione del delicato passaggio dei ragazzi dall'Under 19 alla Prima Squadra. Allegri ha raccontato dal suo punto di vista la differenza, vissuta in prima persona da allenatore della Juventus, deled evidenziando le differenze, in positivo, ravvisate in questo senso proprio dopo la nascita dell'Under 23.Tanti poi gli altri temi trattati: dal focus sulall'importanza dellache ogni atleta bianconero deve avere e proprio su questo ultimo punto ha focalizzato l'attenzione il Mister perchè in un club come la Juventus l'attenzione alla disciplina di ogni atleta, a partire dalla squadra più giovane dell'Attività di Base fino ad arrivare alla Prima Squadra, non deve mai mancare ed è proprio questo aspetto a rendere questo Club unico, diverso dagli altri.In sintesi: è stata una bellissima mattinata di sport, di cultura sportiva, che si è conclusa con la consegna da parte di Gianlucadi un riconoscimento a Mister Allegri – da parte di tutti coloro che hanno preso parte a questo incontro – "con profonda gratitudine per averci supportato nella crescita dei nostri ragazzi".