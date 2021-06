Filippo Ranocchia aggregato alla prima squadra bianconera. Era già stato chiamato da Andrea Pirlo nella finale di Supercoppa Italia e negli ottavi di finale di coppa Italia contro il Genoa, e ora, grazie alla grande stagione giocata con la Juve U23, si gioca un pezzo di futuro nel ritiro estivo. Lui mezz'ala di passo e tecnica, a cui manca solo una struttura muscolare forte, piace anche a Massimiliano Allegri. Come sottolinea la Gazzetta dello sport, il giovane e talentuoso centrocampista sarà aggregato in Prima squadra in estate e partirà in ritiro con la Juve per essere valutato da vicino dal tecnico livornese.