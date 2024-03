Le parole di Massimiliano Allegri a DAZN dopo Napoli-Juventus.LA PARTITA - "Abbiamo avuto occasioni buone, non siamo riusciti a sfruttarle. Sono passaggi di crescita per non andare fuori equilibrio, siamo ancora secondi con tante partite da giocare per il nostro obiettivo".ALCARAZ E MIRETTI - "Avendo fuori McKennie e Rabiot... Hanno fatto una buona partita, ma stasera è stato bello vedere la squadra che si aiutava, abbiamo rischiato nelle mischie ma davanti a Szczesny loro non hanno avuto occasioni nitide, noi non le abbiamo sfruttate al meglio e ci siamo intestarditi andando troppo centralmente. Potevamo creare di più, dispiace".GIOVANI - "Vediamo anche il lato positivo, ha giocato la Juventus più giovane forse della storia, la società sta lavorando bene e l'importante è raggiungere l'obiettivo per partire con giocatori che hanno già fatto esperienza in campionato".NON SOLO INESPERIENZA - "Sono dispiaciuto e arrabbiato, in queste situazioni bisogna far meglio poi Szczesny ha parato un rigore, ma poteva finire in calcio d'angolo. Ora ci aspetta una partita difficile contro l'Atalanta. Questo è il calcio, ci sono momenti in cui le cose vanno bene, altre dove tirano e fanno gol. Dobbiamo lavorare a prescindere dal risultato, i ragazzi non si devono abbattere perchè abbiamo 57 punti e dobbiamo raggiungere l'obiettivo".PAROLE DEL PROCURATORE - "Invitatelo così vi fate spiegare... Lo chiedete a me? Io sono l'allenatore della Juventus, sono molto contento, in questo periodo ogni anno se ne parla ma siamo in zona Champions. Non lo so, credo che il problema Allegri non esista perchè c'è una stagione in corso e dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Sono concentrato su questa stagione e posso solo ringraziare i ragazzi, ci impegneremo per raggiungere ciò che l'anno scorso ci è stato tolto, poi vedremo".