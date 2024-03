CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE REAZIONI DEI TIFOSI

La squadra di Massimiliano Allegri non va oltre lo 0-0. A far discutere però, oltre la prestazione dei bianconeri e in generale il momento di crisi della squadra, che ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime otto partite, sono le parole del tecnico nel post partita.Nell'intervista rilasciata a Sky infatti, accesa discussione tra Allegri e i giornalisti in studio: "Lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista", ha detto l'allenatore. Ovviamente, un episodio che non ha lasciato indifferente neanche i tifosi bianconeri. In molti sui social hanno criticato il tecnico, per quello che si è visto in campo ma anche per le parole a caldo.