Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- "Il fatto che ambisca il Pallone d'Oro credo che sia normale. E' bello, ognuno di noi deve avere l'ambizione di ottenere il massimo, sennò non migliori. Dusan è migliorato molto dal suo arrivo, sta trovando un equilibrio interiore nel giocare le partite anche quando le cose vengono meno bene. Per il ruolo che ha deve cercare di rimanere nella partita, in qualsiasi momento deve arrivare la palla giusta. Sono molto contento di questo".