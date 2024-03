Le parole diin conferenza stampa:- "Non può vincere sempre una squadra. La Juve ha fatto 9 anni straordinari. C'è stato un cambiamento generazionale, l'età media si è abbassata. Il percorso è sostenibile con le richieste della società. Importante entrare in Champions tutti gli anni. Per il calcio italiano la Champions, per tante squadre è il 30% del fatturato. Per la Juve sarà il 20%. Bisogna entrarci per forza. Non è facile. In Italia ci sono sempre 7-8 squadre che lottano per la Champions. La Roma è rientrata, il Napoli è lì. C'è la sorpresa Bologna. Serve un passo alla volta per entrare in Champions. Abbiamo cercato di lottare poi questo mese abbiamo lasciato lo scudetto, ma la squadra è in crescita. Ha dei giocatori che hanno bisogno di giocare partite importanti. Fra 2-3-4 anni avrà i Fagioli, i Miretti, gli Yildiz, Iling... sono tutti giocatori giovani. Vlahovic è 2000, Cambiaso è 2000. Ha un parco giocatori che deve giocare partite importanti, solo così si cresce. La Juve credo abbia un futuro importante".