Adesso la palla passa agli avvocati: saranno loro a consigliare, da una parte e dall’altra, la strada da seguire ai loro assistiti. Gli avvocati della Juventus stanno studiando le carte per elaborare una strategia. Le contestazioni mosse ad Allegri sono diverse e ben dettagliate; in base alla difesa che presenterà, i legali delladecideranno come procedere.È probabile che, prima di arrivare in tribunale, si tenti la strada della transazione. Questa soluzione potrebbe permettere al club di risparmiare qualcosa sull’intera annualità e al tecnico di evitare uno strascico legale, sebbene comporterebbe la rinuncia a una parte di ciò che gli spetta.