Fabiodice la sua sulla panchina della. Ieri sera il conduttore di Sky Calcio Club ha commentato in diretta tv: "Alcuni miei amici tifosi bianconeri erano un po' scontenti per il gol-vittoria segnato da Rugani contro il Frosinone perché così non potevano attaccare ancora Allegri, mi sembra assurdo e fuori dal normale… Come si fa a mandare via un allenatore che centra tutti gli obiettivi? Nonostante tutto, per me è uno dei più grandi tecnici e dirigenti europei. Thiago Motta è quarto in classifica con il Bologna ok, ma Sartori gli ha comprato dei calciatori forti".