Non è piaciuta fin qui la Juventus a Massimiliano Allegri contro il Genoa. A dimostrazione di ciò, il tecnico bianconero ha subito fatto alzare dalla panchina Iling Junior e soprattutto Kenan Yildiz per iniziare il riscaldamento. In particolare, Allegri ha più volte richiamato Federico Chiesa per la posizione in campo. "Non pestarti i piedi con Kostic", l'indicazione dell'allenatore, evidentemente non soddisfatto della prova della squadra. Possibile qualche cambio già all'intervallo.