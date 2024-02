Secondo quanto riportato da Tuttosport, ieri prima della sessione di allenamento di mezzogiorno, Allegri ha scelto di non riproporre i concetti espressi al gruppo nel fervore dello spogliatoio del Meazza. Questa decisione è stata presa considerando che i giocatori della Juventus erano impegnati in sessioni diverse, tra scarico e altri allenamenti.Allegri sembra aver pianificato di tenere il suo discorso motivazionale per il momento più opportuno, probabilmente scegliendo di farlo dopo che i giocatori avranno avuto il tempo di riposarsi e rigenerarsi durante la giornata di riposo.