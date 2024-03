Esonero Allegri: c'è davvero possibilità?



Perché la squadra non resta in ritiro?

Cosa succede ora? Le ricerche non mentono e coinvolgono ogni tifoso: la parola "" associata ad "" lascia ben capire dove vada la curiosità dei tifosi della Juventus. Eccola, la risposta: è uno scenario che in questo momento non si pone.Utili, si spera, per rompere la monotonia dei giorni difficili, per ridare ossigeno a una squadra in clamorosa apnea.Nessun nome è stato fatto, né sarà accostato nei prossimi giorni. Chiaro: se dovesse continuare in questo modo, con la Champions che potrebbe farsi clamorosamente a rischio, a quel punto la situazione potrebbe cambiare.Dopo il mini ritiro nessuno immaginava che lapotesse fermarsi ancora oggi. Il pareggio dello Stadium apre inevitabilmente scenari che sembravano chiusi a chiave, seppelliti sotto i colpi delle vittorie nella prima parte di stagione.Proveranno a svuotarsi lì, per poi ricaricarsi. Un passo alla volta, senza nessun ribaltone pronto ad attenderli.