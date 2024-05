Juventus-Allegri: la risposta in 5 giorni

Juventus-Allegri: può finire in tribunale

Ci sarà inevitabilmente un’appendice, breve o lunga dipenderà da come il club e il suo ormai ex allenatore sceglieranno di gestire la situazione, che ci dirà chi la spunterà, spiega la Gazzetta dello Sport. Con l’addio di Max si apre un contenzioso che potrebbe trasformarsi in un braccio di ferro tra le parti in causa: la Juventus, che si considera parte lesa e valuta la possibilità di arrivare al licenziamento per giusta causa, con l’obiettivo di risparmiare i 7 milioni di euro netti che deve ad Allegri per la prossima stagione, e lo stesso Max, che dovrà decidere come rispondere alle contestazioni dell’azienda e poi se impugnare l'eventuale licenziamento.Cinque giorni è il tempo che spetta ad Allegri per rispondere alla contestazione disciplinare presentatagli dagli avvocati bianconeri, che corrisponde a un passaggio obbligato, solitamente propedeutico al licenziamento per giusta causa. Il club gli ha contestato tutto l'accaduto in merito al comportamento: dalle urla contro il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ai gesti nei confronti del d.t. Cristiano Giuntoli, con cui ha litigato anche mentre rientravano in albergo. Se fosse confermato il licenziamento, la Juventus non dovrebbe più pagargli lo stipendio e potrebbe chiedere i danni d'immagine. Allegri, di contro, potrebbe impugnare la decisione della Juventus chiedendo l’infondatezza dei motivi che hanno portato al licenziamento per giusta causa. Nel caso in cui venisse accertata, il club avrebbe l’obbligo di corrispondergli sia gli stipendi residui sia un risarcimento danni.Tutto in mano agli avvocati, con quelli della Juventus che stanno studiando le carte per elaborare una strategia, ma attendono la difesa di Allegri. Probabile che prima di arrivare in tribunale si tenti la strada della transazione, che potrebbe consentire al club di risparmiare qualcosa sull’intera annualità e al tecnico di evitare uno strascico legale, si legge infine.