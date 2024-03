Juventus, Allegri abbandona le certezze: cambio di modulo



Le prove in allenamento

Per uscire dalla crisi che dura da ormai due mesE lo farà non solo con le scelte sui giocatori ma soprattutto con la disposizione della squadra in campo. Il tecnico, contro la Lazio, abbandonerà il suo 3-5-2, almeno in fase offensiva. Il tanto atteso cambio modulo che i tifosi si aspettavano da mesi potrebbe arrivare davvero. Scelta sorprendente ma non improvvisa.Anche se fin qui in stagione Allegri non si era mai spostato dalla difesa a treper provare a dare nuova linfa a una squadra in palese difficoltà tecnica ma soprattutto mentale. In allenamento, già da febbraio, l'allenatore aveva fatto prove del 4-3-3 che dovremmo vedere contro la Lazio.Tentativi che erano rimasti lì, tra le mura della Continassa e che Allegri non aveva mai riportato in partita, almeno dall'inizio.A Verona ad esempio, quando nel corso del secondo tempo Allegri schierò i tre "attaccanti"; prima con Yildiz e Chiesa, poi con Alcaraz al posto del turco.Era il "modulo" su cui tecnico e società avevano deciso di puntare ad inizio stagione ma che fu presto abbandonato. E se è vero che i tifosi speravano da tempo di vedere questi cambiamenti, non saranno però pienamente "accontentati". Il tridente infatti prevede l'utilizzo di Cambiaso da esterno offensivo.Ma questa volta Allegri non ha altre opzioni visto che sono gli unici attaccanti che ha disposizione.