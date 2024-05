Juventus, esonero di Allegri per giusta causa: quanto risparmierebbe il club

La Juventus sta valutando la possibilità di licenziare Massimiliano Allegri per giusta causa dopo i fatti di Roma. L’esonero anticipato, se fosse per giusta causa, come detto porterebbe a un risparmio per il club per quanto riguarda il compenso da riconoscere ad Allegri.Ma quanto risparmierebbe la Juve se Allegri fosse esonerato con queste modalità? Si parla di 7 milioni di euro netti, garantiti dal contratto fino al 2025, con bonus quantificabili per 2 milioni. Considerando lo stipendio lordo, arriviamo a circa 13 milioni di euro. Non si esclude, per evitare un percorso comune abbastanza impervio, un tentativo di accordo tra le parti con Allegri che sarebbe libero fin da subito con una buonuscita e permetterebbe alla Juve di avere comunque un risparmio economico. Lo riporta Calcio e Finanza.