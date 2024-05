Allegri licenziato? Cosa dice il codice etico della Juventus

Codice etico Juve, cosa dice



Cosa succede se non si rispetta il codice etico

La decisione di anticipare la separazione è arrivata dopo i fatti avvenuti dopo la finale di Coppa Italia. I legali del club bianconero stanno valutando infatti se ci sono le possibilità di licenziare il tecnico per giusta causa dopo i comportamenti di mercoledì sera, sia nei confronti del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, sia nei confronti della dirigenza e in particolare di Cristiano Giuntoli. Ma cosa dice il codice etico della Juventus?Sul sito del club si può consultare il codice etico finalizzato alla promozione "dell’etica sportiva" che deve essere rispettato "dai Calciatori, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli altri collaboratori, anche occasionali, di Juventus." Nel documento, si legge, che è doveroso "conciliare la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale," Ma quali punti avrebbe violato Allegri?Prima di tutto la Juventus si definiscee "si aspetta dalle Risorse umane e dai calciatori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla.Più specificamente, "nel rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitatiin cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi."Nel documento vengono anche riportate le possibili conseguenze. "Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con Juventus. I. ll Comitato Controllo e Rischi potrà essere coinvolto nella valutazione di eventuali violazioni da parte di soggetti apicali secondo le procedure interne previste. Gli Amministratori valutano l’adeguatezza del presente Codice Etico rispetto all’evoluzione del business o della principale normativa applicabile".