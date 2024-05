La lite, la furia, lo scontro con Giuntoli (e non solo) e poi tutto ciò che ne è seguito, fino all'esonero e a una questione ancora aperta. Sono emersi anche alcuni retroscena, raccontati così dalla Gazzetta dello Sport, soprattutto legati all'addio, inatteso. Venerdì pomeriggio, quando Allegri è rientrato alla Continassa dopo aver fatto la pace con Vaciago, non pensava che sarebbe stata l’ultima volta. Come si legge, "era convinto che le scuse al direttore di Tuttosport potessero aver ammorbidito la società, convincendola a posticipare l’addio già scritto a fine stagione. È finita diversamente: Scanavino è stato chiaro e diretto, anche nello spiegare a Max il perché dell’assenza di Giuntoli: non si è trattato di una scelta tecnica ma disciplinare. Anche in questo Allegri è stato unico: non si ricordano altri esoneri per cattiva condotta in quasi 127 anni di storia della Juventus".