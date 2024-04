Juve, le ultime sul futuro di Allegri

Che cosa fa Massimilianomentre intorno a lui si scatena la baraonda di voci sul suo futuro? Si dedica ai suoi hobby e si rilassa,, va avanti per la sua strada e si concentra sugli obiettivi ancora da raggiungere, come rivela Tuttosport: la Champions League pare solo una questione di aritmetica ormai, e poi c'è la Coppa Italia che almeno gli consentirebbe di chiudere la sua storia allacon un altro trofeo in bacheca. Anche per questo, e per non cambiare le abitudini a livello organizzativo, il tecnico livornese ha concesso alla squadra due giorni di riposo dopo il pareggio contro il Milan, decidendo di riprendere gli allenamenti solo domani in vista del match contro la Roma.Le voci a cui si faceva riferimento in apertura sono soprattutto quelle relative a, in aumento da giorni al punto da aver ormai soffocato i rumors su qualsiasi altro possibile sostituto di Allegri. Che da parte sua, almeno a telecamere accese, ostenta ancora sicurezza e serenità, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della società che arriverà magari a obiettivi conquistati oppure dopo. Anche in quel caso Max non cambierebbe espressione e andrebbe avanti sulla propria strada, per poi eventualmente sedersi intorno a un tavolo con la dirigenza.