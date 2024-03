Juventus, la conferenza stampa di Allegri

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri post Juventus-Atalanta."Non è un problema mentale, in questo momento prendiamo troppi gol. Sul primo gol sono stati bravi, sul secondo dovevamo fare meglio. La squadra ha fato una buona prestazione, abbiamo creato tanto e potevamo essere più lucidi. Non era semplice, ma il risultato ci fa guadagnare un punto sul Bologna e utile per giocarci la Champions il prossimo anno"."Sono soddisfatto di tutti. Hanno messo tutti impegno, anche se forse potevamo fare meglio. Abbaimo fatto poche vittorie, dobbiamo arrivare in fretta alla quota Champions e stiamo già pensando alla partita con il Genoa".REAZIONE - "Nel calcio ci sono questi momenti, bisogna affrontarli. Dopo un primo tempo in cui eravamo sotto, i ragazzi hanno reagito. Dobbiamo essere più precisi e forti vicino all’area"."Quando si gioca in campionato, quel punto può essere decisivo. Non era una partita facile stasera, vista la prestazione della squadra"."ll Milan ci ha rubato diversi punti e adesso dobbiamo provare a superarli"."I fischi non mi hanno dato fastidio, ai ragazzi però non si può rimproverare niente. Questo è un momento difficile, abbiamo fatto meno punto di quanto ci aspettavamo. L’impegno c’è sempre stato e da qui alla fine c’è bisogno di tutti e anche dello stadio. Giocare in Champions il prossimo anno è un bene per tutti, per noi come per voi e questa è una squadra di cuore quindi ha bisogno di sostegno"."Primo tempo buono, nel secondo il gol loro ci ha tagliato le gambe. Abbiamo reagito, queste sono opportunità che ti fanno crescere, soprattutto i giovani. L’obiettivo è la Champions. Rientra Vlahovic, speriamo di riavere Rabiot per il rush finale"."Scelta tecnica, Iling sta facendo bene. Kostic è un giocatore importante e Iling ha fatto un buon secondo tempo".