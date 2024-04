"Dai dai, è la precisione che fa la differenza". Questa una delle indicazioni che Massimilianoha dato i suoi durante l'allenamento di oggi dellain vista del match di domenica contro la, fondamentale nella corsa Champions. A risaltare, nel video della seduta condiviso dal club sul canale YouTube, anche l'invito rivolto a Dusan: "Solo due tocchi, due. Obbligatori". A proposito di attaccanti, particolarmente "vivo" è apparso Moise, che sembra finalmente essersi lasciato alle spalle i problemi fisici: per lui anche un gol in partitella, per cui i compagni si sono subito complimentati con lui a gran voce.