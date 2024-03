La situazione della Juventus è delicata e alla Continassa hanno deciso prima di tutto di fare quadrato attorno a Massimiliano Allegri, che della tempesta scatenatasi sulla Signora è stato quello più colpito negli ultimi giorni. Così il d.t. Cristiano Giuntoli, voluto fortemente dalla proprietà per gestire anche queste dinamiche e non solo la campagna acquisti, scrive la, nei contatti delle ultime ore ha deciso di rassicurare Allegri per il presente e per il futuro. Il messaggio del dirigente toscano e di tutta la società suona più o meno così: "Tutti per la Champions e Champions per tutti".