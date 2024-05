Le parole diin conferenza stampa:- "Il calcio è difficile da spiegare, per me. Quasi impossibile. Il calcio va giocato. Momenti da interpretare, momenti in cui ti vanno bene le cose e ti vanno male, giochi partite migliori, magari non riesci a vincerle perché non riesci a far gol, ci sono combinazioni sui giocatori fuori forma o squalificati. Per un paio di mesi non abbiamo avuto attaccanti, Kean fuori, una volta Milik squalificato, poi Vlahovic. Non pensiamo a ciò che è stato, ma a ciò che dovrà essere. Abbiamo 20 giorni, dobbiamo essere bravi ad accorciare questo tempo per entrare in Champions prima. Domani bella partita, in uno stadio meraviglioso, quando è pieno è bello e divertente giocarci. Hanno come organico giocatori forti, che singolarmente possono risolvere la partita. Come Dybala, El Shaarawy, Pellegrini. Paredes quest'anno sta facendo bene. Dobbiamo prepararci a fare una bellissima partita".