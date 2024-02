La partita di stasera segnerà il debutto dialla "Scala del calcio", la sua prima volta a San Siro dove finora non ha ancora calcato il terreno di gioco per un minuto. Yildiz è stato scelto da Allegri per affiancare Dusan Vlahovic, dopo la pausa della scorsa settimana contro l’Empoli, quando l'allenatore ha preferito Milik, il quale non ha però dato la risposta attesa.Allegri ha dichiarato di aver visto Yildiz in una condizione migliore, a differenza della settimana scorsa, quando aveva percepito un certo grado di rilassatezza nel giocatore e per questo l'aveva inizialmente messo in panchina. Questa sera sarà nuovamente lui il prescelto e potrebbe regalarsi una prima volta indimenticabile a San Siro: con un gol, Yildiz diventerebbe il più giovane marcatore bianconero contro l’Inter in Serie A.Federico Chiesa, ristabilitosi dopo i problemi al ginocchio sinistro che lo hanno costretto a saltare tre partite a gennaio, partirà dalla panchina, e sarà di fatto l'unico cambiamento nell'attacco, considerando anche le assenze di Milik e Kean.