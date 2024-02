Lasi è allenata allain preparazione per il prossimo incontro casalingo di campionato contro il Frosinone, in programma domenica alle 12.30.Nel reparto difensivo, Allegri dovrà fare a meno di, ma può contare sul ritorno didopo la sua squalifica.Il tecnico sta lavorando per comporre la formazione migliore per affrontare il Frosinone allo Stadium domenica. Con il ritorno di Bremer in difesa e l'assenza di Danilo, si valuta attentamente la possibilità di includere Alex Sandro dopo un'ulteriore valutazione nei prossimi allenamenti.Attualmente, si sta considerando un terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani, anche se Allegri ha sperimentato anche una difesa a quattro. A centrocampo, Alcaraz è in lizza per un posto da titolare, con McKennie che potrebbe cedergli il posto, mentre in attacco l'unica certezza è la presenza di Vlahovic come titolare;, invece, sono in ballottaggio per il resto delle posizioni offensive.