Con il passare del tempo, Massimiliano Allegri ha perso sempre più alleati nel mondo della Juve. In primis, l'ex presidente Andrea Agnelli, grande amico e grandissimo estimatore. Poi Federico Cherubini, ancora nell'organigramma, con un contratto in scadenza e un ruolo diverso rispetto ad anni fa. Ecco perché anche la sua posizione per il futuro si fa sempre più incerta come vi abbiamo raccontato . Le parole in conferenza stampa dell'allenatore e quelle del suo agente, confermano come siano aperti tutti gli scenari.