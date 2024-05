Dubbi di formazione per Massimiliano Allegri che ragiona non solo in funzione del match contro la Salernitana ma anche pensando alla gara contro l'Atalants che vale un trofeo. Non è esclusa, scrive La Stampa, la possibilità di testare Nicolussi Caviglia in regia nel secondo tempo di Juve-Salernitana: causa squalifica non ci sarà Locatelli in finale e Allegri spera di poter fare qualche esperimento o concedere riposo prezioso ai titolari. Nicolussi non gioca da marzo, ovvero dalla partita casalinga contro l'Atalanta, quando entrò nel finale. L'ultima partita da titolare invece risale ad inizio febbraio, contro l'Udinese.