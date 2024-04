Allegri-Giuntoli, diversità di vedute: l'indizio

Stando a La Gazzetta dello Sport, Massimilianoè sempre stato convinto che questanon possa supportare il(se non per spezzoni di partita) e che per caratteristiche dei giocatori sia più solida con i tre dietro, motivo per cui ha sempre evitato, quando possibile, di schierare contemporaneamente Dusane Federicocon Kenan, sempre tanto invocato dai tifosi. Inoltre il tecnico livornese, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è convinto di aver fatto il massimo quest’anno con il materiale a disposizione: una rosa decisamente inferiore a quella dell’Inter, con cui era impensabile poter competere per lo scudetto.Eppure, tornando al discorso tridente, Cristiano Giuntoli sembra pensarla in maniera diversa: l’uomo scelto da John Elkann per plasmare la nuova Juventus, infatti, sta coltivando l'idea di tornare allae ai, e si sta muovendo fin da ora in questa direzione. Ne è testimonianza l'interessamento, che pare sempre più concreto, per Mason, attaccante classe 2001 che può rappresentare una bella occasione di mercato essendo il Manchester United disposto a liberarlo a poco prezzo . Se per proseguire insieme serve unità d'intenti, quindi, Allegri e Giuntoli sembrano avere ancora un bel lavoro da fare...