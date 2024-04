Juventus, gli indizi sulla spaccatura interna

Oltre qualche variazione sul tema,. Non la replica di uno spettacolo, più un reboot con qualche aggiustamento alla trama. Parliamo di casa Juventus e del clima che si respira, da quello che si percepisce dalle parole dei protagonisti, e che somiglia tremendamente al finale della stagione scorsa. Certo, manca – per fortuna -, l’odissea giudiziaria, i punti ridati e poi tolti nuovamente, ma l’aria torna ad essere frizzante e,. Basti pensare che, nella conferenza pre partita,sembra essere argomento secondario. Juventus-Milan, uno dei grandi classici del calcio italiano che domani sera varrà il secondo posto in classifica e l’accesso alla prossima Champions League. Un big match con punti pesantissimi in palio eppure – lo ripetiamo -, passa quasi in secondo piano.Un filo sottile che, in questi mesi, ha provato a resistere, a riannodarsi, mentre da una parte e dall’altra persistevano i tentativi di avvicinarsi e renderlo meno teso. Un filo che adesso sembra essersi definitivamente rotto –-, con il problema certo da non sottovalutare che la stagione non è finita. Anzi, siamo al suo rush finale con i due obiettivi stagionali ancora da conquistare.Come dicevamo, un rapporto, quello tra Allegri e Giuntoli, che sembra essersi logorato e che non sembra lasciare spazio a prospettive future. In particolare, nella giornata di oggi,