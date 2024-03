Juventus, futuro Allegri: cosa filtra dal club

Juventus-Allegri, confronto immediato?

Può darsi che tanta pressione abbia finito per schiacciarlo, ma non è comunque una giustificazione:è apparsa spropositata e le parole infelici, scrive La Stampa. Non è escluso che il nervosismo affondi radici anche nella solitudine e nell'incertezza che si respirano alla Continassa.Il contratto tra Allegri e la Juventus scadrà nel giugno 2025, ma ad oggi, a parte pubbliche dichiarazioni che possono anche essere di facciata - non è sfiducia versoche s'è esposto, è la storia del calcio piena di depistaggi e di giravolte - ancora un confronto sul futuro non c'è stato, si legge. E poiché fonti fidate narrano d i malcontento anche dentro la sede, addirittura di correnti pro e contro Max, solo la chiarezza può aiutare a invertire rotta.Serpeggiano indiscrezioni su sondaggi per altri tecnici - da Thiago Motta a Raffaele Palladino - e spaccature dirigenziali. Questo rischia di essere un boomerang con la squadra in caduta libera: sapere, al di là del contratto, se Allegri siederà o no ancora in panchina - nelle stanze giuste, senza bisogno di proclami popolari - può essere input per assumersi nuove responsabilità