Juventus, futuro Allegri: le ultime

Juve-Allegri, quando può arrivare l'addio

La Juventus festeggia giustamente, e lo fa anche Massimiliano AllegriUltimo, appunto, perché le strade tra l'allenatore e i bianconeri sono destinate a separarsi, ad un anno dalla naturale scadenza del contratto. "Un po' di pazienza" aveva detto con il sorriso negli ultimi giorni rispondendo sul suo futuro. Qualificazione in Champions e vittoria della Coppa Italia, gli obiettivi sono stati raggiunti ed è il momento delle decisioni, o meglio, delle comunicazioni.Perché è difficile immaginare che a questo punto, Cristiano Giuntoli e la Juve non abbiano ancora deciso. La vittoria in Coppa Italia non cambia gli scenari. E lo sa lo stesso Allegri che nel post partita ha parlato così di cosa succederà: "Se non sarò l'allenatore della Juventus lascio una Juve che ha vinto. Se non sarò perché tutti mi danno fuori" prima poi di aggiungere: "La società ha il diritto di mandare via l'allenatore". Insomma, non è arrivato l'annuncio in diretta, forse perché ancora davvero la Juventus non lo ha comunicato al diretto interessato, ma è solo una questione di tempo.La domanda allora è cosa si aspetta allora? Ora che la stagione è di fatto finita e le ultime due gare di campionato saranno solo l'occasione per salutarsi. A questo punto è possibile che si aspetterà la fine del campionato. Da qui in avanti però non c'è più necessità di "nascondersi". E Allegri già questa sera, mettendo sul piatto ciò che è stato fatto ma con la consapevolezza che questa è stata l'ultima grande partita alla guida della Juventus. Per le comunicazioni ufficiali, serve ancora un po' di pazienza. Quanta? Da domani ogni giorno potrebbe essere quello "giusto", più probabilmente però, dopo il 26 maggio, giorno di Juve-Monza, ultima partita della stagione.