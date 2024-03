Allegri Juve, le parole sul futuro

Thiago Motta Juve e Allegri, l'analisi di Marcello Chirico

Massimilianorisponde sicuro alle domande sul futuro e, da quanto emerge dalle sue parole, sembra riconfermarsi alla guida dellaper la prossima stagione. Ma le cose non stanno proprio così.Le parole di"Garanzie sul futuro? Credo che in questo momento sia importante rimanere focalizzati sul finale di stagione. Purtroppo buttati tanti punti di vantaggio sulle quinte. Ora bisogna essere realisti. 7 punti nelle ultime 8, nel girone di ritorno solo 13 punti. Abbiamo 9 partite per consolidare i tre posti in Champions rimasti. Come dicevamo prima, c'è la Coppa Italia da giocare, martedì partita importante con la Lazio, uno dei due match che valgono la finale. Pensiamo a questo. Contento che la società abbia rinnovato la fiducia, ma non avevo alcun dubbio. Stiamo lavorando e stanno programmando il futuro. Focalizzati sul presente, che è domani. Partirà il rush finale. Sarà difficile, tanti scontri diretti e abbiamo perso tanti punti sulle inseguitrici".Nel video di seguito, il commento di Marcello Chirico: