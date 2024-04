Juventus, verso il derby: le scelte di Allegri

I due ballottaggi

nonostante Massimiliano Allegri ci abbia provato a dribblare le domande sul futuro, è stato quello uno dei temi principali. Non solo però, perché i bianconeri sono chiamati a dare nuove risposte dopo le due vittorie consecutive contro Lazio e Fiorentina. Il tecnico ha sottolineato l'importanza della partita in ottica qualificazione alla Champions League.Almeno dal punto di vista dei risultati, la Juventus sembra essere uscita dalla crisi e Allegri nelle ultime due giornate ha confermato il blocco squadra più affidabile, quello più utilizzato in stagione, andando a schierare tutte le certezze possibili. Contro il Torino, si potrebbero vedere dei cambiamenti sulle corsie esterne. "Ho due dubbi che scioglierò domani mattina, uno riguarda Iling-Kostic, l'altro Cambiaso-Weah", ha dichiarato l'allenatore in conferenza.Se il ballottaggio tra l'inglese e Kostic non è una sorpresa, visto che più volte si è presentato questo dubbio, soprattutto nell'ultimo periodo,parte dall'inizio da inizio febbraio, ovvero dalla partita contro l'Udinese, persa 1-0 all'Allianz Stadium. Un dubbio reale, ammesso dal tecnico, in cui comunque, resta in vantaggio l'italiano al momento.Ci si chiede allora come mai Allegri stia pensando a questa "novità". Probabilmente, un dubbio alimentato da chi si troveranno difronte i bianconeri, ovvero una squadra con grande forza fisica e che sfrutta molto le corsie esterne, lasciando però anche possibili spazi in cui Weah potrebbe esaltarsi grazie alle doti fisiche. Sarebbe chiaramente una grande chance per l'ex Lille.E per il resto? Scelte confermate.A centrocampo, i titolarissimi e in attacco, non si tocca la coppia Vlahovic-Chiesa con Yildiz e Kean pronti a subentrare.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!