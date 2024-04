Allegri via dalla Juventus, chi lo potrebbe seguire?

E' tutto in bilico. Perché tutto è in ballo. Ladeve ancora capire con quale vestito potrà proporsi nella prossima stagione: ci sarà la Champions League ? Se sì, varrà la pena continuare con Massimiliano Allegri?A una distanza ancora di sicurezza - ma non di certezza - dal quinto posto, la domanda è diventata esattamente questa. Nessuno pensa a un ribaltone quarto posto, a Torino. Ma sul ribaltone in panchina sì, iniziano a esserci dubbi e quindi indizi.Una volta sciolta la macro-riserva, la Juve a quel punto potrà capire anche come e da chi liberarsi. La scelta c'è, ma non l'abbondanza che si potrebbe immaginare.