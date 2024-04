Esonero Allegri, le parole di Fabrizio Romano

La vittoria della Juventus contro la Lazio , nella semifinale d'andata di Coppa Italia, aiuta tirare un sospiro di sollievo, a rasserenare gli animi, a dare una scossa verso il finale di stagione. Ma, al momento, l'orizzonte é quello e non si va oltre. Prima la conquista della Champions League, possibilmente la vittoria della Coppa Italia, poi si definiranno le linee guida per la prossima stagione. Una stagione che, a questo punto, molto difficilmente vedrà Massimilianosedersi sulla panchina bianconera.A parlare del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus é stato anche Fabrizio Romano, esperto di mercato. Dal podcast Here we go ha detto: "La mia sensazione è, che da gennaio-febbraio, ci sia la possibilità concreta, tra la Juventus e Allegri, nonostante il contratto di un altro anno, di separarsi a fine stagione".