Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico della Juventus Massimilianoha presentato una richiesta ai tifosi verso due sfide importanti come quella di domani contro la Salernitana e quella di mercoledì in Coppa Italia contro l'Atalanta. Le sue parole:- "I tifosi? Sono contento, mi fa piacere, l'importante è che domani soprattutto siano con i ragazzi. Domani è importante per la Juventus, la Juventus deve tornare a giocare la Champions e non era scontato. Feedback? Abbiate ancora un attimo di pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. Ormai siamo alla fine, concentriamoci sulla gara di domani, sperando che il risultato sia positivo. E lo dovrà essere. Pensiamo poi a Roma e all'Atalanta".