JUVENTUS, THIAGO MOTTA PER SOSTITUIRE ALLEGRI?

Oggi allo stadio Olimpico di Roma Massimilianotaglierà un traguardo molto importante, raggiungerà leProprio nello stadio in cui ha sollevato il suo primo Scudetto da allenatore del Milan. Il tecnico livornese però come riferisce oggi Gazzetta dello Sport hain mente, entrambi riguardano la Juventus: il primo sarebbe quello di riportare la Vecchia Signora in Champions League, il secondo sarebbe la vittoria della Coppa Italia (semifinale di andata martedì allo Stadium contro la Lazio). Sullo sfondo però c'è sempre l'ombra di Thiago Motta.Stando infatti a quanto scrive oggi La Stampa, prendono sempre più quota in casa Juventus le quotazioni diper la prossima stagione. L'attuale allenatore del Bologna è in cima alle preferenze della dirigenza bianconera. Al momento è concentrato sul portare il suo Bologna in Europa, ma il suo futuro potrebbe essere proprio sulla panchina della Juventus che potrebbe separarsi da Allegri.