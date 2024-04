Nella fase difensiva, Massimilianosembra aver chiaro il suo schieramento per la prossima partita. In porta, conferma il solito portiere di Coppa,, che si prepara a difendere i pali con la consueta determinazione. Davanti a lui, il trio difensivo sarà composto da Gatti, Bremer e Danilo, con Allegri che punta sulla solidità e l'esperienza di questi giocatori per garantire una difesa solida e affidabile.L'allenamento odierno fornirà ulteriori indicazioni ad Allegri, che cerca di mettere da parte ogni tipo di esperimento o variazione tattica e vuole concentrarsi unicamente sul ritrovare il successo in campo. È passato troppo tempo dall'ultima vittoria della Juventus, risalente al 25 febbraio, proprio allo Stadium, contro il Frosinone. La squadra è assetata di vittoria e determinata a ritrovare il sorriso sul volto dei tifosi.La Juventus è consapevole dell'importanza della partita imminente e dell'opportunità di mettere un piede nella finale di Coppa Italia già dall'andata della semifinale. Dopo una serie di risultati deludenti, la squadra è determinata a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore sul campo. La concentrazione e la determinazione saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo prefissato e per dare una svolta positiva alla stagione.