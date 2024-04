Quanto guadagna Allegri, le cifre



Quanto costerebbe l'addio di Allegri?

Lapunta sullaper risollevare la stagione, ma sembra che un cambiamento sia inevitabile: l'addio diè molto probabile a fine stagione. La serie di risultati negativi ha spinto i bianconeri a una distanza di 22 punti dall’Inter, mentreli minacciano alle spalle. Questa serie di insuccessi mette sotto pressione la posizione di Allegri in panchina.Inoltre, c'è in gioco la qualificazione alla prossima, fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico. Entrare tra le prime quattro garantirebbe alla Juventus entrate di almeno 50 milioni di euro dalla UEFA, secondo le stime di Calcio e Finanza.Ma quanto costerebbe l'esonero di Allegri?Dopo l'uscita di José Mourinho,rimane l'allenatore più pagato della Serie A, con un contratto da(equivalenti a circa 12,95 milioni lordi) in scadenza il 30 giugno 2025. Si tratta delle ultime due stagioni del contratto quadriennale che ha firmato con la Juventus nell'estate del 2021, quando è stato richiamato dopo le esperienze di Sarri e Pirlo sulla panchina bianconera.Dal suo ritorno,ha portato laal quarto posto in campionato nella stagione 2021/22, perdendo sia la finale di Coppa Italia che la Supercoppa italiana contro l'Inter. Nella stagione 2022/23, nonostante il settimo posto in classifica (con 10 punti di penalizzazione, senza i quali la Juve sarebbe stata terza), ha raggiunto le semifinali di Europa League e di Coppa Italia. Attualmente, nella stagione in corso, si trova al terzo posto in campionato e in semifinale di Coppa Italia.In caso di esonero,avrebbe ancora poco più di un anno di contratto con la, con un compenso di circa 13 milioni di euro lordi, per la precisione 12,95 milioni per l'intera stagione 2024/25.La natura dell'addio di Allegri sarà determinante per definire le implicazioni finanziarie. Se sarà una soluzione consensuale, potrebbe esserci un accordo per una buonuscita, mentre se si trattasse di un semplice esonero, la Juventus sarebbe tenuta a versare l'intera cifra al tecnico livornese.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.