Juventus, accordo con Allegri in caso di esonero?

Il precedente del 2019

Al di là delle dichiarazioni - inevitabili - di Cristiano Giuntoli, che si dice contento del lavoro di Massimiliano Allegri e che a fine stagione "programmeranno il futuro insieme", loSe effettivamente le strade si separeranno, resta da capire come questo avverrà.Una questione tutt'altro che banale e secondaria. Perché a Massimiliano Allegri appunto rimane ancora un anno di contratto, fino a giugno 2025. Sono due gli scenari possibili.In questo senso, c'è il precedente del 2019, quando la Juve scelse di esonerare Allegri che anche in quel caso aveva un anno di contratto. Il club bianconero dovette riconoscere l'intero stipendio che rimaneva all'allenatore.. Considerando che attualmente guadagna 7 milioni di euro (più bonus); all'incirca lo stesso costo a cui andrebbe incontro la Juve se la storia si ripetesse in estate.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.