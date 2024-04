Allegri esonerato in caso di ko con la Lazio? Cosa sappiamo

Scénario catastrophe. Lo chiamano così ed è un concetto che appartiene alla gestione del rischio. Di fatto, ci si prepara a un'ipotetica catastrofe, immaginando una situazione in possano prevalare le peggiori condizioni possibili. L'equivalente di quando hai pensato questo: nella peggiore delle ipotesi...Ecco: nella peggiore delle ipotesi, ma applicato alla, cosa potrebbe accadere? Un ko nella partita contro la Lazio, magari segnando già il cammino in, a quali conseguenze potrebbe portare?Risposta piuttosto banale:La società ritiene che Allegri sia ancora l'uomo giusto al posto giusto, e pure al momento giusto. Con un cambio alla guida non si avrebbe la certezza che le cose possano effettivamente modificarsi o prendere la traiettoria giusta.Pertanto, si andrebbe avanti così. Anche nello scenario catastrophe. Pure nella peggiore delle ipotesi. Allegri, salvo clamorosi scossoni, arriverà a fine stagione. Raggiunto l'obiettivo, discuterà del futuro con la società.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.