Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:VOCI SUL FUTURO - Le viviamo normalmente. Non è la prima volta, in questo periodo ci sono le voci su giocatori e allenatore. Noi dobbiamo essere concentrati: ho detto ai ragazzi si lavora dal 15 luglio si lavora per 6-7 mesi per raggiungere gli obiettivi, per essere a marzo dentro gli obiettivi. Siamo ad aprile, siamo dentro la Coppa Italia e possiamo entrare dentro i primi 4 posti e ora ci si gioca l'obiettivo per cui si è lavorato. Bisogna avere chiaro l'obiettivo davanti e che bisogna prenderlo.