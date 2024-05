Tanta rabbia, tanta soddisfazione, nel mezzo centinaia di emozioni che si mescolano. La serata di Max Allegri è un saliscendi sulle montagne russe, tra umori contrastanti, tensione e alleggerimento, come in conferenza stampa, quando si è reso protagonista di un siparietto con un giornalista presente. Infatti, il tecnico ha parlato anche del suo futuro, rispondendoE ancora: "Diciamo che la squadra ha un ottima base, la Juventus è vincere stasera i ragazzi lo hanno fatto e comunque sono molto contento”.E poi ha proseguito: "Sassolino? No me li tolgo dopo i gommini del sintetico che mi entrano nelle scarpe. Le emozioni che danno partecipare a un evento così sono uniche. Stasera tifosi meravigliosi sia della Juve sia dell’Atalanta, partita bellissima, fortunatamente l’abbiamo vinta noi e siamo contenti”.