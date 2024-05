Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:- L'obiettivo principale - capisco non possa piacere a tutti - è che la Juventus giochi la prossima Champions. Può sembrare un obiettivo piccolo, ma ci sono momenti dove se non puoi vincere devi consentire alla società di fare un tesoretto per poi fare delle valutazioni. Domani una finale, le finali sono eventi, se le vinci alla fine festeggi e sei più bravo, se perdi ti porti dietro il boccone amaro. Ma partecipare agli eventi non è cosa da tutti.