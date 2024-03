Juventus, Allegri può dimettersi?

ma sono altri numeri che fanno discutere. Quelli dei punti, solo sette in nove gare, che fanno tornare alla mente altri momenti della storia della Juventus. L'ultima volta che a Torino - sponda bianconera - si registrava una sola vittoria in nove partite, alla guida della squadra c'eradell'allenatore. La situazione può ripetersi con Allegri?La Juventus tornerà in campo martedì per affrontare di nuovo la Lazio ma questa volta in Coppa Italia. Poi il match casalingo contro la Fiorentina in campionato. La posizione di Allegri non è mai stata così in dubbio, soprattutto in ottica della prossima stagione.I tifosi però si chiedono anche se ci sono possibilità che Allegri si dimetta, seguendo quanto fatto da Lippi 25 anni fa.Il tecnico livornese vuole concludere la stagione e giocarsi le chance che ancora ha di conferma. E' consapevole del momento e di come la squadra non stia reagendo ai continui passi falsi che vanno avanti da due mesi ma nelle sue parole si capisce come lasciare adesso per propria scelta non sia una possibilità. "Siamo ancora pienamente dentro ai due obiettivi", ovvero Coppa Italia e qualificazione in Champions. Tradotto,