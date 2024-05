Sì, perché l'eterno capitano bianconero, il giocatore che detiene i record storici bianconeri di presenze e gol sta vivendo due giorni a Casa Juve, per le giornate di formazione rivolte ai corsisti di Coverciano iscritti all’Uefa Pro. I futuri allenatori sono infatti ospiti delle strutture bianconere della Continassa per assistere a delle lezioni e al lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico della Juventus.E tra i professori del corso c'è Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, nel momento clou e ormai prossimo a una settimana pesante visto che nel giro di quattro giorni, tra domenica e mercoledì, potrebbe centrare i due obiettivi chiesti dalla società, è salito in cattedra. La Champions e la finale di Coppa Itali. Un momento di incontro con il “corsista” Alessandro Del Piero, che si è confrontato con il tecnico livornese sul raccontare come si allena una grande squadra come la Juventus, che da 10 anni rappresenta il suo lavoro quotidiano di allenatore.