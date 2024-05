Juventus, la calma adesso non basta

Un compendio di Massimilianoe a farlo è Daniele. L’allenatore giallorosso, per l’ennesima volta in questi giorni, si fa apprezzare per le capacità comunicative, per l’umiltà e per il rispetto degli avversari. Nel post Roma-Juventus , ai microfoni delle televisioni, racconta : "Per il ritorno con il Leverkusen ho chiesto consiglio anche a mister Allegri. Mi ha detto: puoi segnare anche al 60'. Non dobbiamo andare per forza all'arrembaggio".Quello che da bordocampo continua a dire “calma” ai suoi, anche quando tutto intorno si richiede un forcing, qualcosa in più. Quello che ha ereditato la Juventus di Antonioe a quella macchina rodata ha dato ciò che mancava per fare il salto di qualità europeo: la tranquillità. È sempre il tecnico livornese che raccontò dell’ansia e della paura prima di un match di Champions contro il Malmoe e dei giocatori bianchi come un pallone.Certo, un approccio che sembra fare a pugni con le giacche che volano e con gli urlacci nei finali di partita; ma i picchi d’adrenalina possono facilmente sovrastare anche l’approccio più rilassato, è normale. Un approccio che plasticamente prende forma in questa rincorsa – decisamente zoppa negli ultimi mesi -, all’obiettivo Champions League. Con calma, passettino dopo passettino, la pratica si poteva chiudere settimane fa, probabilmente lo si farà contro la Salernitana, quando basterà una vittoria casalinga.Come dicevamo, Massimiliano Allegri e il suo approccio rilassato, placido come il mare di Livorno in una giornata senza nubi, fu decisivo nel primo ciclo, quello che portò la Juventus a collezionare trofei e sfiorare quello con le orecchi lunghe. Ma adesso, tutto questo, può bastare? Predicare calma e scacciare fantasmi e ansie è più semplice quando in campo va una macchina rodata, giocatori esperti e tecnicamente superiori. La certezza è che il momento storico e questa Juventus siano radicalmente diversi.