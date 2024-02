Le parole di Massimilianoin conferenza stampa:CROLLO EMOTIVO - "Assolutamente no, c'è stato un momento in cui siamo rimasti in 10 con l'Empoli, Milano e Udine che sono state partite buone, il risultato ci ha penalizzato. Verona di tutte le 4 partite è stata la peggiore. Siamo stati disordinati. Avevamo avuto la voglia di vincere la partita, per una frenesia che non dobbiamo averla. Serve stare tranquilli. Abbiamo 100 minuti per vincere la partita. Dobbiamo giocare una partita solida".