Le parole dia Dazn:COME MIGLIORARE IN DIFESA - "Lavorando sulle situazioni, sono momenti, bisogna rimanere sereni, guadagnato un punto sul Bologna, mancano 10 punti per arrivare tra le prime quattro. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, parte dello stadio non ci ha aiutato a fine primo tempo e i ragazzi hanno avuto una bella reazione. L'impegno non è mai mancato. "