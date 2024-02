"La partita a San Siro non segna la fine del campionato..." - con questa certezza nel bagaglio,ha intrapreso il viaggio verso Milano ieri pomeriggio. Anche in caso di sconfitta nella sfida diretta contro l'Inter stasera, nonostante i nerazzurri abbiano ancora una partita da recuperare, la Juventus avrebbe ancora spazio per lottare per lo. "Non è un momento decisivo," sottolinea Allegri, "è solo un altro passaggio nel nostro percorso. È una partita importante, ma nel calcio ci saranno ancora molte sfide e il destino è imprevedibile..."., pur con una classifica che parla chiaro. Allegri preferisce continuare a concentrarsi sulle reali potenzialità della sua squadra, evitando pressioni e responsabilità, che lascia ad altri. E sottolinea: "È importante mantenere i piedi per terra, mantenere l'equilibrio, saper gestire i momenti difficili e avanzare un passo alla volta."