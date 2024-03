L'emergenza in casa Juve riguarda il centrocampo. Il possibile rientro di Weston Mckennie infatti va a scontrarsi con l'infortunio di Carlos Alcaraz. Allegri quindi ha scelte quasi obbligate per la gara con l'Atalanta. Un opzione può essere lo spostamento di Danilo. Il capitano della Juve non è nuovo all'avanzamento sulla linea dei centrocampisti: è una soluzione d'emergenza, ma già percorsa dallo stesso Allegri e ancora prima da Pep Guardiola nel Manchester City, come riferisce calciomercato.com. Sicuri di un posto sono Locatelli e Miretti; molto dipenderà dalle condizioni di Mckennie.